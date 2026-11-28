Украинские военные использовали израильскую систему спутниковой связи HiSKY при атаках на Крымский мост. Технология стала одной из альтернатив Starlink, работа которого стала сопровождаться перебоями из-за ограничений со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, оборудование HiSKY применялось в некоторых украинских средствах поражения, задействованных при ударах по переправе. В отличие от Starlink, израильская система позволяет поддерживать связь и на территории России. Один из собеседников газеты утверждает, что украинские операторы беспилотников также использовали её при поиске российских пусковых установок баллистических ракет.

Однако заменить спутниковый интернет SpaceX на постоянной основе оказалось непросто. HiSKY требует более сложного технического обслуживания и участия специалистов непосредственно во время выполнения задач. Поэтому, как отмечает издание, украинские военные рассматривают её прежде всего для отдельных операций особой важности.

Дополнительные сложности связаны с конструкцией беспилотников. Многие аппараты украинского производства изначально рассчитаны на работу со Starlink. Для установки альтернативного оборудования их приходится возвращать производителям, что затрудняет быстрое переоснащение.

Причиной поиска новых решений стали ограничения скорости подключения к военной спутниковой системе Starshield, использующей инфраструктуру Starlink. По словам украинских военнослужащих, при определённой скорости полёта дроны теряют связь, из-за чего становятся более уязвимыми для противовоздушной обороны. Компания SpaceX не подтвердила введение таких ограничений и уклонилась от ответа на вопрос Киева, почему Starlink работает с перебоями.

Напомним, серия ударов по Крымскому мосту произошла 16–19 ноября. В результате были повреждены конструкции переправы, включая арочный пролёт. Обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты рассматривают два варианта восстановления сооружения. Окончательные сроки ремонта определят после подготовки проектных решений.