«Россия так просто это не оставит»: Киевляне возмутились атаками на Крымский мост
Жители Киева испугались ответных действий РФ после ударов ВСУ по Крымскому мосту
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Жители Киева опасаются, что Россия может ответить на обстрелы Крымского моста. Кроме того, горожане раскритиковали бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его высказывания о трудностях передвижения между правым и левым берегами Днепра. Об этом сообщает KP.RU.
В обсуждениях жители столицы выразили недовольство действиями украинских властей и усомнились в целесообразности атак на мост. По их мнению, подобные действия могут повлечь ответные меры со стороны России, последствия которых затронут и мирное население.
«Вот зачем мы били по Крымскому мосту? Неужели не ясно, что Россия это так просто не оставит? <…> Не хотел бы пан Кулеба пожить немного в славном стольном граде Киеве? Походить так вот по нескольку часов с одного берега на другой?» — возмутились пользователи.
Также участники обсуждений выразили недовольство тем, как украинские власти учитывают интересы обычных граждан. Некоторые комментаторы считают, что у населения остаётся всё меньше возможностей повлиять на происходящее.
Среди вариантов, которые упоминают пользователи, — последовать призыву президента России Владимира Путина перейти на его сторону или попытаться покинуть Украину через горные районы в направлении Румынии.
Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Владимира Путина после ударов по Крымскому мосту. Российский лидер заявил, что Москва готовила предложения по частичному прекращению огня, однако произошедшее заставило пересмотреть возможность таких договорённостей. Президент также предупредил, что ответные действия России будут значительно болезненнее для Киева.