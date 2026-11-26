Жители Киева опасаются, что Россия может ответить на обстрелы Крымского моста. Кроме того, горожане раскритиковали бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его высказывания о трудностях передвижения между правым и левым берегами Днепра. Об этом сообщает KP.RU.

В обсуждениях жители столицы выразили недовольство действиями украинских властей и усомнились в целесообразности атак на мост. По их мнению, подобные действия могут повлечь ответные меры со стороны России, последствия которых затронут и мирное население.

«Вот зачем мы били по Крымскому мосту? Неужели не ясно, что Россия это так просто не оставит? <…> Не хотел бы пан Кулеба пожить немного в славном стольном граде Киеве? Походить так вот по нескольку часов с одного берега на другой?» — возмутились пользователи.

Также участники обсуждений выразили недовольство тем, как украинские власти учитывают интересы обычных граждан. Некоторые комментаторы считают, что у населения остаётся всё меньше возможностей повлиять на происходящее.

Среди вариантов, которые упоминают пользователи, — последовать призыву президента России Владимира Путина перейти на его сторону или попытаться покинуть Украину через горные районы в направлении Румынии.