Атаки на Крымский мост в преддверии саммита АТЭС свидетельствуют о намерении Владимира Зеленского сорвать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

По словам дипломата, с 16 по 19 ноября украинская сторона предприняла серию массированных ракетно-дроновых ударов по переправе. Евстигнеева подчеркнула, что Зеленский не скрывает своей причастности к санкционированию этих действий, которые, по её оценке, были направлены на подрыв дипломатических инициатив.

«Эта тактика, уже давно ставшая его визитной карточкой, подтверждает нацеленность на подрыв любых реальных усилий по урегулированию украинского кризиса», — заявила представитель РФ.

Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на Следственный комитет, в результате ударов 16 и 17 ноября конструкции Крымского моста получили повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело о террористическом акте. Ещё одна атака произошла 19 ноября, после чего движение транспорта вновь пришлось ограничивать.

Сам Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC назвал Крымский мост законной военной целью Украины. Он утверждал, что Киев таким образом отвечает на российские удары по инфраструктуре, и предупредил о возможности новых атак.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Владимира Путина после ударов по Крымскому мосту. Российский лидер заявил, что Москва готовила предложения по частичному прекращению огня, однако произошедшее заставило пересмотреть возможность таких договорённостей. Президент также предупредил, что ответные действия России будут значительно болезненнее для Киева.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил позицию Москвы относительно дальнейших переговоров. По его словам, российская сторона никогда не ставила предварительное прекращение огня обязательным условием для дипломатического диалога и по-прежнему выступает за долгосрочное урегулирование.