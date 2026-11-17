Россия никогда не ставила прекращение огня обязательным условием для проведения переговоров по украинскому конфликту. Москва выступает против временных пауз в боевых действиях и рассчитывает на долгосрочное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести» из китайского Шэньчжэня.

«Никогда не увязывалась перспектива переговорного процесса с прекращением огня», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября Дмитрий Песков прокомментировал перспективы мирного процесса после атак на Крымский мост. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает добиваться долгосрочного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Москва не заинтересована во временном прекращении огня, которое не приведёт к устойчивому миру. При этом возможность продолжения дипломатических переговоров российская сторона сохраняет.