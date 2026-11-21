В нидерландском городе Хенгело депутат муниципального совета Брайан Гертсхейс намерен добиваться закрытия предприятия Destinus, выпускающего вооружение для Украины. Поводом стали сообщения об использовании продукции компании при атаке на Крымский мост и возможном участии её сотрудников в боевых действиях. Об этом политик рассказал РИА «Новости».

Гертсхейс, возглавляющий местную фракцию правой партии «Форум за демократию» (FvD), заявил, что деятельность предприятия вызывает серьёзное беспокойство у горожан. По его словам, он пытается убедить муниципальные власти принять меры для закрытия производства.

«В моём родном городе Хенгело наблюдается большое волнение по поводу производителя вооружений, который содействует войне на Украине. Я пытаюсь добиться от местных властей принятия мер, направленных на закрытие компании Destinus», — сообщил депутат.

Политик считает, что возможное непосредственное участие сотрудников Destinus в атаках на российские объекты создаёт дополнительные угрозы безопасности жителей Хенгело. По его мнению, если такие сведения подтвердятся, предприятие может рассматриваться как военная цель.

На фоне этих сообщений Гертсхейс попытался инициировать срочное обсуждение деятельности Destinus в городском совете. Однако предложение не получило достаточной поддержки депутатов.