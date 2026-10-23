«Хуже зверей»: МО показало кадры расправы ВСУ над раненым сослуживцем

Украинские военнослужащие расстреляли собственного раненого сослуживца, чтобы не заниматься его эвакуацией. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры, снятые разведывательным беспилотником 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр».

По данным ведомства, украинский солдат получил ранение после подрыва на противопехотной мине. Вместо оказания помощи находившиеся рядом военнослужащие ВСУ открыли по нему огонь.

Минобороны РФ сообщило о расстреле бойца ВСУ его сослуживцами. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Предполагаемый эпизод зафиксировал оператор разведывательного дрона. В Минобороны считают, что сослуживцы раненого не захотели тратить время на его эвакуацию с передовой. Военнослужащие штурмового отряда того же полка утверждают, что подобные случаи происходят регулярно. По их словам, украинские бойцы отказываются эвакуировать раненых товарищей и могут открывать по ним огонь.

Ранее Life.ru рассказывал о голоде среди военнослужащих ВСУ и убийствах сослуживцев из-за еды. Попавший в российский плен украинский боец Анатолий Кропотов отметил, что командование отправляет солдат на передовую практически без подготовки и не обеспечивает продовольствием. По его словам, нехватка еды приводит к конфликтам, которые заканчиваются убийствами.