Хвалил российский хоккей, но голосовал против возвращения: Главой IIHF избрали немца Франца Райндля

Немец Франц Райндль избран новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Для определения победителя понадобились два тура голосования. В первом чех Петр Бржиза получил 48 голосов, Райндль — 36, представитель Киргизии Айваз Оморканов — 33. Поскольку ни один кандидат не преодолел отметку в 50%, Оморканов выбыл из борьбы.

Во втором туре Райндль набрал 60 голосов — 51,28%. За Бржизу проголосовали 57 делегатов — 48,72%. Немец сменил француза Люка Тардифа, возглавлявшего IIHF с 2021 года и решившего не переизбираться.

71-летний Райндль стал первым представителем Германии во главе организации со времён Гюнтера Сабецки, руководившего IIHF с 1975 по 1994 год. Для самого Райндля это была уже вторая попытка занять пост: в 2021 году он дошёл до финального тура, но уступил Тардифу.

В качестве игрока Райндль участвовал в трёх Олимпиадах, восьми чемпионатах мира и Кубке Канады 1981 года. На Играх 1976 года он вместе со сборной ФРГ завоевал бронзу. После завершения карьеры работал тренером, генеральным менеджером национальной команды, руководил Немецкой хоккейной лигой и Федерацией хоккея Германии.

Райндль ранее тепло отзывался о российской хоккейной школе. «Русский хоккей для меня — один из величайших. Когда я сам был игроком, то постоянно бегал за знаменитыми советскими хоккеистами. Я даже не видел их лиц — только номера на спинах, потому что всё время пытался их догнать», — рассказывал он.

При этом, находясь в совете IIHF, Райндль голосовал против возвращения российских сборных на международные турниры. Россия отстранена от соревнований под эгидой федерации с 2022 года.

Ранее Life.ru писал, что Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспаривая решение IIHF продлить отстранение российских команд от международных турниров на сезон-2026/27. До этого дисциплинарный орган федерации отменил прежнее решение о недопуске сборных России и обязал руководство IIHF заново рассмотреть вопрос. Российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой организации с февраля 2022 года.