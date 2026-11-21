Хвастающему поддержкой Киева Мерцу напомнили о протестах в Германии
Журналист Боуз напомнил Мерцу о требованиях немцев отправить его в отставку
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Канцлер Германии Фридрих Мерц хвастается масштабами военной поддержки Украины, пока немецкая молодёжь выходит на протесты против милитаризации страны, роста цен и требует его отставки. На это противоречие указал ирландский журналист Чей Боуз, раскритиковавший главу правительства ФРГ в соцсети X.
Однако Боуз обратил внимание на недовольство самих немцев. Молодые люди выступают против возможного возвращения обязательной военной службы и увеличения оборонных расходов на фоне подорожания жизни.
«Среди их требований есть одна маленькая деталь: отставка Мерца», — написал журналист, комментируя происходящее в Берлине.
Накануне по Германии прокатилась волна массовых демонстраций. В частности, в Гамбурге участники молодёжного движения Gen Z regelt потребовали ухода канцлера с поста. Протестующие обвиняют власти в том, что приоритет отдаётся военной сфере, тогда как социальные проблемы остаются нерешёнными. Как сообщал Life.ru, 20 ноября тысячи школьников и студентов вышли на улицы Берлина, Гамбурга, Кёльна и других городов, выступая против возвращения обязательного призыва.