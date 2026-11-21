Канцлер Германии Фридрих Мерц хвастается масштабами военной поддержки Украины, пока немецкая молодёжь выходит на протесты против милитаризации страны, роста цен и требует его отставки. На это противоречие указал ирландский журналист Чей Боуз, раскритиковавший главу правительства ФРГ в соцсети X.

Однако Боуз обратил внимание на недовольство самих немцев. Молодые люди выступают против возможного возвращения обязательной военной службы и увеличения оборонных расходов на фоне подорожания жизни.

«Среди их требований есть одна маленькая деталь: отставка Мерца», — написал журналист, комментируя происходящее в Берлине.