Хватает и даёт по газам: «Сисечный маньяк» кошмарит россиянок на популярном курорте Вьетнама
Во Вьетнаме не менее 10 россиянок пострадали от домогательств байкера
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Во вьетнамском Нячанге появился мотоциклист, который домогается россиянок прямо на улицах курорта. От его действий пострадали уже как минимум десять девушек, сообщает Mash.
Комментарии потерпевших. Фото © Mash
Сразу несколько женщин столкнулись с байкером в районе жилого комплекса «Океанус». Одной из пострадавших он успел схватить грудь, когда та сама ехала за рулём.
По словам россиянок, мужчина пристаёт к женщинам преимущественно в вечернее время. При этом он не пытается заговорить с ними и сразу скрывается после нападения.
О похожих случаях рассказали девушки, находившиеся неподалёку от пляжа Marina Beach. Среди пострадавших оказались фитнес-тренер и ещё одна спортсменка. Последняя пожаловалась, что незнакомец также трогал её за ягодицы.
Ранее Life.ru рассказывал, что маньяк на байке нападает на одиноких российских девушек на Бали. Пострадавшие публикуют кадры с камер наблюдения, объединяются для подачи заявлений в полицию и предупреждают других туристок об опасности.
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