Во вьетнамском Нячанге появился мотоциклист, который домогается россиянок прямо на улицах курорта. От его действий пострадали уже как минимум десять девушек, сообщает Mash.

Комментарии потерпевших. Фото © Mash

Сразу несколько женщин столкнулись с байкером в районе жилого комплекса «Океанус». Одной из пострадавших он успел схватить грудь, когда та сама ехала за рулём.

По словам россиянок, мужчина пристаёт к женщинам преимущественно в вечернее время. При этом он не пытается заговорить с ними и сразу скрывается после нападения.

О похожих случаях рассказали девушки, находившиеся неподалёку от пляжа Marina Beach. Среди пострадавших оказались фитнес-тренер и ещё одна спортсменка. Последняя пожаловалась, что незнакомец также трогал её за ягодицы.

Ранее Life.ru рассказывал, что маньяк на байке нападает на одиноких российских девушек на Бали. Пострадавшие публикуют кадры с камер наблюдения, объединяются для подачи заявлений в полицию и предупреждают других туристок об опасности.