Российские девушки на Бали пожаловались на серию нападений неизвестного мужчины, который преследует их на байке, пытается силой увести и отобрать личные вещи. Пострадавшие публикуют кадры с камер наблюдения, объединяются для подачи заявлений в полицию и предупреждают других туристок об опасности. Подробности происходящего россиянки рассказали в обсуждении Threads.

Видео © Threads/wrdk1d

Одна из девушек под ником сообщила, что около 03:50 возвращалась из ночного клуба Jetlag в свой гостевой дом. Когда водитель, доставивший её до места, уехал, к россиянке обратился незнакомый местный житель. Девушка решила, что ему нужна помощь, однако мужчина попытался силой утащить её. Пострадавшая закричала, после чего нападавший отпустил её. Когда она направилась к комнате хозяина гостевого дома, неизвестный убежал. Нападение попало на камеру видеонаблюдения.

В комментариях появились рассказы и других пострадавших. Одна из россиянок сообщила, что тот же мужчина ходил возле их гостевого дома в Чангу, стучал в двери и прислушивался к происходящему внутри. Другая девушка рассказала, что мотоциклист преследовал её в переулке, убедился, что поблизости никого нет, слез с байка и направился к ней. После её криков неизвестный уехал. Россиянка успела сфотографировать его байк.











Ещё одна участница обсуждения заявила, что мужчина преследовал её от супермаркета до дома, а около 13:40 перегородил дорогу и мешал проехать. По словам девушки, ей удалось объехать подозреваемого. Другая россиянка сообщила о нападении на неё и подругу около трёх часов ночи. Неизвестный подъехал к ним возле гостевого дома и начал их трогать, после чего скрылся.

С похожей ситуацией столкнулась ещё одна россиянка. Мужчина на байке подобрался сзади, когда она подъехала к дому, крепко обхватил её одной рукой, а другой стал искать телефон и сумку в карманах. Девушка попыталась отстраниться и начала снимать происходящее на телефон, после чего нападавший сбежал.

Ещё одна пострадавшая заявила, что неизвестный нападал на неё, её знакомую и нескольких других девушек. По её словам, пострадавшие уже зарегистрировали одно обращение в полиции и собирались подать дополнительные заявления. Другие участницы обсуждения также сообщили об обращениях к правоохранителям. На опубликованных фотографиях видны предполагаемый нападавший и его байк.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция Бали предупредила иностранных туристов о серии нападений грабителей на мотоциклах в популярных курортных районах. По словам заместителя начальника полиции Денпасара И Кетута Видиарты, преступники выслеживают пешеходов и велосипедистов, подъезжают к ним, вырывают сумки и срывают украшения. Правоохранители задержали семерых подозреваемых, действовавших в Куте и Сануре. Все потерпевшие оказались иностранными туристами. Полиция также призвала отдыхающих не соглашаться на предложения подвезти от незнакомцев.