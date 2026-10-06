Туристку из России с детьми избили на рынке Бали из-за вонючего дуриана

Российскую туристку избили после конфликта с продавцом фруктов на Бали. Женщина купила дуриан на местном рынке, но дома обнаружила, что он сгнил внутри. После просьбы вернуть деньги продавец набросился на россиянку и разбил её телефон.

Светлана рассказала, что решила вместе с детьми попробовать дуриан — фрукт, который известен резким запахом, напоминающим запах тухлых яиц, канализации и испорченной рыбы. После покупки женщина обнаружила, что плод оказался непригоден для еды, и попросила вернуть деньги, пишет Telegram-канал Baza.

Туристку из России избили на Бали из-за дуриана. Видео © Telegram / Baza

Продавец отказался возвращать стоимость фрукта и предложил заменить его на другой. Однако вскоре мужчина напал на туристку, начал её избивать и разбил телефон.

Во время нападения на помощь матери пришёл её восьмилетний сын. Мальчик бил продавца по спине, чтобы тот прекратил нападение. В это время трёхлетняя дочь Светланы осталась одна у дороги.

По словам туристки, продавец, вероятно, решил, что она пытается его обмануть. Теперь женщина намерена обратиться в местную полицию.

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