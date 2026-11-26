Неадекват с татуировкой орла нападает на россиян во Вьетнаме. У одной девушки сотрясение мозга, а полиция так и не приехала на место происшествия. Об этом сообщает SHOT.

Маньяк с татуировкой орла нападает на россиян во Вьетнаме. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, преподавательница йоги Валентина шла по центральной улице Нячанга в наушниках и записывала голосовое сообщение по работе. Краем глаза она увидела неадекватного персонажа, который сначала преследовал её, а потом начал оскорблять. После истерических криков он нанёс ей не менее трёх ударов по голове и сбежал.

Маньяк с татуировкой орла нападает на россиян во Вьетнаме. Видео © SHOT

На место происшествия приехал муж пострадавшей. Они пошли в туристический центр через дорогу, чтобы вызвать полицию, но им отказали. Девушка и её супруг самостоятельно доехали до больницы, где ей провели обследование. У пострадавшей — сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей. Супруги подали заявление в полицию и местную прокуратуру, а также оповестили консульство РФ.

Маньяк с татуировкой орла нападает на россиян во Вьетнаме. Видео © SHOT

По словам российских туристов, они регулярно видят этого персонажа на улицах города с мачете. Несколько месяцев назад он, как утверждают очевидцы, напал на другую девушку с ножом. Кроме того, если слышит русскую речь, то начинает цепляться к прохожим и угрожать. Местные жители также били неадеквата палками во время его агрессивного поведения. Туристы не понимают, почему его до сих пор не посадили или не депортировали из страны. Из-за неадекватного поведения его также называют маньяком.

Ранее три человека погибли в результате мощного взрыва в столице Вьетнама Ханое. Здание, в котором находилось кафе, обрушилось. Одной из жертв трагедии стал мужчина, проходивший мимо кафе. Предварительно, ещё шесть человек получили ранения.