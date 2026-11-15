У российской туристки на Бали отказали ноги после четырёх мускатных орехов
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Российская туристка попала в больницу на Бали после того, как съела четыре мускатных ореха. Вскоре у женщины перестали слушаться ноги и пропала речь. Как сообщает Telegram-канал Baza, путешественница пережила тяжёлое отравление, а позднее, по словам дочери пострадавшей, у неё развился анафилактический шок.
Всё началось с обычного похода на местный рынок. Женщина вместе с дочерью Машей покупала специи, а продавцы решили отблагодарить туристок необычным угощением — подарили шесть орехов. Девочка съела два, а её мать — оставшиеся четыре.
Вскоре взрослой туристке резко стало плохо. У неё возникли проблемы с движением и речью, после чего женщину доставили в больницу. Медики поставили ей капельницы, и состояние пациентки постепенно улучшилось.
Однако облегчение оказалось временным. Уже после возвращения из клиники симптомы возобновились, и россиянке пришлось повторно обращаться за медицинской помощью. По словам дочери, у матери диагностировали анафилактический шок. Сама пострадавшая возмущена поведением сопровождавшего их водителя. Женщина считает, что он должен был предупредить туристок об опасности употребления незнакомых плодов, однако этого не сделал.
Мускатный орех в больших количествах способен вызывать интоксикацию. Содержащиеся в нём вещества, включая миристицин, могут провоцировать спутанность сознания, головокружение, учащённое сердцебиение и галлюцинации.
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