У жительницы Кузбасса началось отмирание тканей на обеих ногах после контакта с медузой во время отдыха во Вьетнаме. Несмотря на медицинскую помощь, полученную за границей, состояние россиянки ухудшилось уже после возвращения домой. Теперь женщине предстоит операция по удалению поражённых участков кожи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл во время купания. Туристка внезапно почувствовала сильное жжение и боль сразу в обеих ногах. По информации канала, причиной болезненных ощущений стал контакт с медузой.

Женщина не стала ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, и обратилась за помощью к врачам в Хошимине. В местной больнице специалисты обработали повреждённые участки кожи и назначили пострадавшей антигистаминные препараты.

После оказания первой помощи россиянка продолжила лечение, однако полностью избавиться от последствий ожога не удалось. Вернувшись в Кемеровскую область, она заметила, что состояние ног ухудшается.

Жительница региона обратилась в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского. Во время осмотра врачи обнаружили некроз тканей в местах повреждения кожи.

Некроз представляет собой необратимое отмирание клеток и тканей. При тяжёлых поражениях повреждённые участки не могут восстановиться самостоятельно, поэтому пациентам может потребоваться хирургическое вмешательство.

В случае пострадавшей туристки медики приняли решение о необходимости операции. Хирургам предстоит удалить некротизированные ткани, чтобы создать условия для последующего заживления ран.

По информации Baza, женщина готовится к хирургическому лечению.

Ранее Life.ru рассказывал, что на тайском острове Пхукет ядовитая медуза обожгла 28-летнюю туристку из Оренбурга. Россиянка Александра едва успела зайти в море на пляже Патонг, когда почувствовала резкую боль: щупальца морского обитателя обвили её ногу. Девушка выбежала на берег и обратилась к спасателям, которые вызвали скорую помощь. В больнице пострадавшей сделали обезболивающий и антигистаминный уколы, однако сильное жжение сохранялось ещё около двух часов. По словам туристки, предупреждений об опасных медузах на пляже она не видела.