Российская туристка из Перми потеряла сознание после встречи со скатом во время ночного купания во Вьетнаме. Девушка случайно наступила на морского обитателя, спрятавшегося в песке, и получила болезненный удар шипом в ногу. Пострадавшую пришлось срочно доставить в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, визажист Елизавета отдыхала с друзьями на популярном курорте Муйне. После вечерних посиделок в баре компания решила искупаться в море. Однако стоило девушке зайти в воду, как она почувствовала резкую боль в ноге.

Фото © SHOT

Как выяснилось, россиянка наступила на ската, который лежал на морском дне, скрывшись под слоем песка. Животное ударило её ядовитым шипом. По словам пострадавшей, вскоре у неё начали неметь конечности, а боль стала настолько невыносимой, что она потеряла сознание.

Друзья вытащили Елизавету на берег и отвезли в местную больницу. Туристка утверждает, что медики около четырёх часов оказывали ей помощь. Сама девушка практически не помнит происходившего и пришла в себя уже после того, как сильная боль отступила.

К счастью, история закончилась благополучно. Елизавета смогла восстановиться и вернулась в Россию. Сейчас, по информации SHOT, она чувствует себя хорошо.

Скаты обычно не проявляют агрессии по отношению к людям, но могут использовать хвостовой шип для защиты, если на них случайно наступить. Такой удар способен вызвать сильную боль и повреждение тканей.

Ранее Life.ru рассказывал о российской туристке, которая получила анафилактический шок после контакта с ядовитой медузой во Вьетнаме. Женщине потребовалась экстренная медицинская помощь после купания в море.