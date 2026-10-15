Хватает за интимные места и уезжает: «Педальный маньяк» терроризирует девушек в Омске

В Омске неизвестный мужчина на велосипеде совершает сексуальные домогательства в отношении прохожих девушек. Одна из пострадавших заявила, что дважды столкнулась с ним на улице, а после публикации её истории в соцсетях стали появляться сообщения о похожих случаях. Об этом сообщает SHOT.

В Омске мужчина на велосипеде домогается девушек на улицах. Видео © Telegram/ SHOT

По данным канала, 21-летняя Дарья впервые встретила незнакомца в конце августа возле магазина. Мужчина подъехал к ней на велосипеде, схватил за интимное место и сразу скрылся. Девушка не успела отреагировать на внезапное нападение.

Повторная встреча произошла утром 14 октября. На этот раз омичка узнала предполагаемого обидчика и попыталась дать отпор, толкнув его в спину. Однако мужчина удержался на велосипеде и быстро уехал. Дарья успела снять его на телефон, но в объектив попала только спина.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на девушку в Москве со стороны мужчины, представившегося полицейским. По версии следствия, в ночь на 4 сентября злоумышленник потребовал у прохожей документы, а после отказа проследовал за ней и напал возле строительного объекта на Ленинградском шоссе. Девушка оказала сопротивление, что помешало предполагаемому насильнику довести задуманное до конца.