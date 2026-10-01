Хватит душить бизнес: 13 стран ЕС взбунтовались против бесконечных законов Брюсселя

Правительства 13 европейских государств, включая Германию, Италию и Австрию, направили официальное обращение руководству в Брюсселе. Они призвали взять «регуляторную паузу» — прекратить штамповать новые директивы и провести тщательную ревизию уже существующих норм. По мнению авторов инициативы, часть действующих актов необходимо срочно упростить или вовсе упразднить.

Поводом для демарша стало критическое положение местных компаний. В пятистраничном документе подчёркивается, что чрезмерное административное давление лишает экономику объединения шансов на выживание. Чиновников призвали снизить нагрузку на коммерческий сектор, чтобы вернуть ему способность конкурировать на мировом рынке.

«Конкурентоспособность Европы оказывается под все большим давлением - из-за геополитической напряженности, изменения климата, высоких цен на энергоносители, стратегической зависимости от поставок сырья, избыточных производственных мощностей в третьих странах и глобальной борьбы за инвестиции», — сказано в заявлении. На фоне этих вызовов лидеры настаивают на создании регуляторных условий, способных облегчить ведение предпринимательской деятельности.

Выпад европейских столиц стал прямой реакцией на недавнее программное выступление Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК лишь вскользь упомянула о накопившихся проблемах с документооборотом, фактически проигнорировав реальные жалобы промышленников. Теперь председателю придется держать ответ перед коалицией недовольных стран.

Главное требование подписантов — сместить фокус с бесконечного законотворчества на защиту собственных предприятий. Если Брюссель не пойдет на уступки и не ослабит хватку, внутренний кризис в регионе продолжит усугубляться под давлением внешних факторов.

Ранее Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, который предусматривает запрет аккаунтов в соцсетях для детей младше 13 лет и вводит ограничения для подростков. Инициативу 17 сентября официально представила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.