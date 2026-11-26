«Хватит просто говорить»: Премьер Чехии призвал Европу добиваться мира на Украине
Премьер Чехии Бабиш призвал Европу активнее добиваться мира на Украине
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Европе необходимо перейти от заявлений к конкретным действиям для завершения конфликта на Украине и активнее участвовать в поиске мирного решения. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время общения с журналистами в Брюсселе.
«Нам нужен мир на Украине, и мы должны наконец начать что-то делать для этого, а не просто говорить», — подчеркнул глава чешского правительства.
Бабиш также выразил мнение, что дипломатические контакты с российским руководством не должны ограничиваться только американской стороной. По его словам, европейским государствам необходимо самостоятельно участвовать в обсуждении путей урегулирования.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер Чехии Андрей Бабиш потребовал от Евросоюза объяснить, как долго он намерен финансировать Украину. Политик также усомнился в наличии у европейских стран чёткой стратегии дальнейшей поддержки Киева и урегулирования конфликта.
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