Европе необходимо перейти от заявлений к конкретным действиям для завершения конфликта на Украине и активнее участвовать в поиске мирного решения. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Нам нужен мир на Украине, и мы должны наконец начать что-то делать для этого, а не просто говорить», — подчеркнул глава чешского правительства.

Бабиш также выразил мнение, что дипломатические контакты с российским руководством не должны ограничиваться только американской стороной. По его словам, европейским государствам необходимо самостоятельно участвовать в обсуждении путей урегулирования.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Чехии Андрей Бабиш потребовал от Евросоюза объяснить, как долго он намерен финансировать Украину. Политик также усомнился в наличии у европейских стран чёткой стратегии дальнейшей поддержки Киева и урегулирования конфликта.