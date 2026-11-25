Европейским представителям пора определиться, готовы ли они приехать в Москву. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с журналистами.

Дипломат напомнил, что российская сторона уже направила соответствующее приглашение. При этом, по его словам, судить о происходящем в зарубежных столицах затруднительно.

«Они приглашены в Москву. Что там происходит у них по столицам, сказать трудно. Но в общем это не имеет отношения к делу ни малейшего. Выбор за ними: хотят они приехать в Москву, не хотят, пусть они скажут», — сказал Рябков.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин объявил о готовности принять представителей европейских стран по итогам переговоров в китайском Шэньчжэне. Целью консультаций глава государства назвал выяснение их позиции по украинскому урегулированию. От этого будет зависеть дальнейший формат диалога. Однако уже 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних контактов по вопросам безопасности. В Брюсселе выразили готовность обсуждать эту тему после прекращения боевых действий на Украине и при участии государств ЕС и НАТО.