Хвича рискует больше не сыграть в сезоне из-за травмы в матче с «Барсой»

Грузинский футболист «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия получил серьёзную травму правого колена в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». По информации L’Équipe, в клубе опасаются разрыва передней крестообразной связки, из-за которого нападающий может пропустить остаток сезона.

Повреждение 25-летний вингер получил 20 октября после столкновения с защитником каталонцев Хави Эспартом. Игрок упал на газон и не смог самостоятельно подняться из-за сильной боли. На 59-й минуте его заменили, а покинуть поле спортсмену помогли сотрудники медицинского штаба. Для определения тяжести травмы на 21 октября назначили МРТ.

По оценке спортивного физиотерапевта Анхеля Вильянуэвы, футболист рискует выбыть из строя на девять месяцев. Специалист изучил видеозапись эпизода и предположил повреждение сразу двух связок колена. Если опасения подтвердятся, Кварацхелии может потребоваться операция.

Несмотря на потерю одного из лидеров, парижане обыграли «Барселону» со счётом 4:2 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Кроме грузинского форварда, из-за повреждений встречу досрочно завершили Усман Дембеле и Маркиньос.

Ранее Life.ru сообщал, что Кварацхелию признали лучшим футболистом сезона-2025/26 в Лиге чемпионов. Грузинский нападающий провёл 16 матчей в турнире, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. В финале против лондонского «Арсенала» он заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле. Парижане в итоге победили в серии одиннадцатиметровых со счётом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время. Для французского клуба этот трофей стал вторым подряд. До перехода в ПСЖ Хвича выступал за итальянский «Наполи», а также за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».