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Регион
Опубликовано 27 октября, 19:17

Хвичу Кварацхелию прооперировали в Катаре после тяжёлой травмы колена

Обложка © РИА Новости / Алексей Филипповс

Обложка © РИА Новости / Алексей Филипповс

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия успешно перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Хирургическое вмешательство состоялось в Катаре, сообщила пресс-служба французского клуба.

Причиной операции стал разрыв передней крестообразной связки, из-за которого футболист выбыл из строя. Врачи провели вмешательство в специализированном медицинском центре Aspetar, после чего игроку предстоит пройти курс реабилитации.

В нынешнем сезоне грузинский футболист, как ожидается, больше не сыграет. Его возвращения ждут в следующем, хотя официально «ПСЖ» пока не назвал дату, когда нападающий сможет вновь приступить к матчам.

Роналду, Слуцкий и бойцы UFC поддержали Кварацхелию после тяжёлой травмы
Роналду, Слуцкий и бойцы UFC поддержали Кварацхелию после тяжёлой травмы

Напомним, Хвича Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против «Барселоны», который завершился победой «ПСЖ» со счётом 4:2. По ходу встречи парижане также потеряли из-за повреждений Усмана Дембеле и Маркиньоса. Несмотря на это, французский клуб с российским голкипером Матвеем Сафоновым нанёс каталонцам первое поражение в сезоне.

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Вероника Бакумченко
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