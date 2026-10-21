Роналду, Слуцкий и бойцы UFC поддержали Кварацхелию после тяжёлой травмы

Криштиану Роналду, Леонид Слуцкий и известные российские бойцы ММА объединились в поддержке Хвичи Кварацхелии после тяжёлой травмы. Футболист «ПСЖ» опубликовал эмоциональное обращение в соцсетях, а в комментариях под ним появились пожелания от звёзд мирового спорта.

Особенно трогательным получилось послание Роналду. Португалец признался, что хорошо понимает переживания грузинского полузащитника, и призвал его не терять веру в себя. Криштиану подчеркнул, что самое сложное в футболе нередко происходит за пределами поля, когда спортсмену приходится восстанавливаться после повреждений.

«Сохраняй этот огонь внутри себя. Всё самое лучшее у тебя ещё впереди», — написал Роналду в обращении к Хвиче

К словам поддержки также присоединились бывший тренер Кварацхелии в «Рубине» Леонид Слуцкий, экс-защитник мадридского «Реала» Марсело, полузащитник Скотт Мактоминей и партнёры футболиста по парижскому клубу. В стороне не остались и представители смешанных единоборств — Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления, брат. Крепись и не падай духом. Возвращайся ещё сильнее», — обратился к игроку чемпион UFC Ислам Махачев.

Поводом для многочисленных сообщений стала травма, полученная 20 октября в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Во втором тайме Кварацхелия столкнулся с защитником соперника Хави Эспартом, неудачно приземлился и не смог самостоятельно покинуть поле. Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 4:2.

Позднее парижский клуб подтвердил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболисту предстоит операция, а восстановление, по предварительным оценкам, может занять около девяти месяцев. Это означает, что нынешний сезон для него, вероятнее всего, уже завершён.

Накануне Life.ru рассказывал о матче «ПСЖ» с «Барселоной», который принёс парижанам победу, но обернулся сразу несколькими потерями. Помимо Кварацхелии, встречу досрочно завершили Усман Дембеле и капитан команды Маркиньос. Оба также получили повреждения и не смогли продолжить игру. При этом российский голкипер Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и помог французскому клубу одержать третью победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов.