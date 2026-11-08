Кошки могут проявлять застенчивость, напоминающую поведение маленьких детей: одновременно бояться незнакомцев и испытывать желание к ним приблизиться. К такому выводу пришли японские исследователи из Университета Киото и Софийского университета, изучив особенности характера 310 домашних питомцев. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

Учёные провели три последовательных опроса владельцев кошек, предложив им оценить поведение животных с помощью анкет, изначально разработанных для изучения темперамента детей. Специалистов интересовало, насколько питомцы боятся незнакомых людей и предметов, а также готовы ли они преодолевать страх ради любопытства.

Дополнительный анализ позволил выделить четыре характерных типа поведения. Первый — очень общительные кошки, которые практически не боятся незнакомцев и сами стремятся к контакту. Второй — более сдержанные, но дружелюбные животные, которые охотно общаются, хотя редко проявляют инициативу.

Третий тип составили пугливые кошки, предпочитающие избегать общения и держаться подальше от всего незнакомого. Однако наибольший интерес у исследователей вызвала четвёртая группа: животные, которые одновременно испытывают сильный страх и желание приблизиться к заинтересовавшему их объекту.

Такое поведение напоминает застенчивость маленьких детей. Например, кошка может сначала спрятаться от гостя, затем выглянуть из укрытия, осторожно приблизиться и снова отступить. Любопытство заставляет её исследовать незнакомую обстановку, несмотря на тревогу.

По наблюдениям исследователей, подобная особенность чаще встречалась среди котов и животных, родившихся на улице. При этом учёные подчёркивают, что застенчивость нельзя сводить исключительно к боязни людей, поскольку у некоторых питомцев страх сочетается с выраженным стремлением к контакту.

Распознать застенчивую кошку можно по нескольким особенностям поведения. Она может наблюдать за гостями издалека, ненадолго выходить из укрытия, настороженно изучать новые игрушки и то искать внимания хозяина, то избегать прикосновений. Важно учитывать совокупность таких признаков, а не отдельную реакцию животного.

Авторы исследования надеются, что полученные результаты помогут владельцам лучше понимать характер своих питомцев. Учёт индивидуальных особенностей поведения может быть полезен и при содержании кошек в приютах, где особенно важно создавать комфортные условия для пугливых животных.