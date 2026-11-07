Собаки способны поддразнивать хозяев и издавать звуки, напоминающие смех, однако их чувство юмора отличается от человеческого. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, у животных существует поведенческий аналог чувства юмора. Например, собака может схватить игрушку и убежать именно в тот момент, когда человек собирается её забрать. Такое неожиданное продолжение игры доставляет питомцу удовольствие.

Ещё одно проявление радости — особое «игровое пыхтение». Во время веселья собаки делают характерные форсированные выдохи, которые отличаются от обычного дыхания. Подобные звуки кинологи рассматривают как своеобразный аналог смеха.

Человеческий смех питомцы тоже способны распознавать, хотя его причину могут не понимать. Они хорошо различают интонации и связывают весёлое настроение хозяина с положительными эмоциями, совместными играми и возможным поощрением.

При этом склонность к подобному поведению зависит от конкретной собаки. В числе наиболее игривых пород исследователи называли золотистых ретриверов, пуделей, ирландских красных сеттеров и керн-терьеров. Однако порода не гарантирует определённого характера: многое зависит от индивидуальных особенностей животного.

Голубев предостерёг от прямого сравнения собачьего юмора с человеческим. Нельзя достоверно установить, считает ли питомец происходящее смешным, поскольку спросить его об этом невозможно. Поэтому речь идёт именно об игровом поведении, внешне напоминающем шутки.