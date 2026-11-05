«И рыбку съесть, и на гастроли поехать»: Как Дмитрий Колдун совмещает семью и работу
Дмитрий Колдун рассказал о гастрольном райдере и отношении семьи к разъездам
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Из-за плотного концертного графика певец Дмитрий Колдун в прошлом месяце провёл с семьёй всего три дня. По его словам, уже около пяти лет выступления мешают быть рядом с женой в её день рождения, поэтому праздник приходится переносить.
«И рыбку съесть, и на гастроли поехать — так не будет. Либо ты работаешь, либо ты сидишь дома», — цитирует артиста Пятый канал.
Дмитрий Колдун рассказал, как совмещает семью и работу. Видео © Пятый канал
Исполнитель хотел бы чаще возвращаться к близким, но именно он обеспечивает семью. Его супруга Виктория, врач-эпидемиолог по образованию, после рождения сына Яна и дочери Алисы посвятила себя детям. Родные относятся к постоянным отъездам главы семейства с пониманием.
В гастрольном райдере певца есть овощи, рыба, мясная нарезка и фрукты. Отдельное пожелание — любимая кокосовая вода, которая помогает восстановить силы. Перед выступлениями Колдун сам проверяет аппаратуру и сценическую одежду.
Ранее Дмитрий Колдун раскрыл, кем бы работал без сцены. Он заявил, что изготавливал бы бронежилеты, если бы не стал певцом.