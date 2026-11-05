Из-за плотного концертного графика певец Дмитрий Колдун в прошлом месяце провёл с семьёй всего три дня. По его словам, уже около пяти лет выступления мешают быть рядом с женой в её день рождения, поэтому праздник приходится переносить.

«И рыбку съесть, и на гастроли поехать — так не будет. Либо ты работаешь, либо ты сидишь дома», — цитирует артиста Пятый канал.

Дмитрий Колдун рассказал, как совмещает семью и работу. Видео © Пятый канал

Исполнитель хотел бы чаще возвращаться к близким, но именно он обеспечивает семью. Его супруга Виктория, врач-эпидемиолог по образованию, после рождения сына Яна и дочери Алисы посвятила себя детям. Родные относятся к постоянным отъездам главы семейства с пониманием.

В гастрольном райдере певца есть овощи, рыба, мясная нарезка и фрукты. Отдельное пожелание — любимая кокосовая вода, которая помогает восстановить силы. Перед выступлениями Колдун сам проверяет аппаратуру и сценическую одежду.