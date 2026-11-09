Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Куницкий впервые за два года появился в украинском парламенте. Ранее политик уехал за границу в служебную командировку и не вернулся в установленный срок. О неожиданном возвращении сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

«Нардеп Куницкий вернулся на Украину! А вы говорите, что программа возвращения украинцев не работает! Два года не было! И уже в Раде», — иронично написал Гончаренко* в телеграм-канале.

Куницкий покинул Украину в сентябре 2024 года, отправившись в командировку в Израиль. Однако после завершения поездки депутат не вернулся на родину и перестал посещать заседания парламента. По информации «Украинской правды», вместо возвращения в Киев парламентарий отправился в США, где находилась его семья.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая спустя два года вернулась во фракцию «Слуга народа». Она покинула объединение в 2024 году после конфликта с однопартийцами. В августе 2026 года парламентарий объяснила своё возвращение намерением создать и возглавить комиссию по вопросам военной юстиции. По словам Безуглой, внефракционный статус мешал ей реализовать эту инициативу.