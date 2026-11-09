Владимир Зеленский может оказаться за решёткой после ухода с Банковой. Такой прогноз сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, связав возможное уголовное преследование с коррупционными скандалами и расследованиями в отношении украинских чиновников. Свою позицию политик изложил в авторской статье на сайте организации.

По мнению Медведчука, череда разбирательств с участием антикоррупционных структур и Службы безопасности Украины постепенно лишает Зеленского политического влияния. Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что положение главы государства становится всё более уязвимым.

«Зеленский разыгрывает не спектакль, а кровавый цирк, который ежедневно уносит огромное количество жертв... Ему как автору сценария и режиссёру этого омерзительного шоу от решётки никуда не уйти», — написал Медведчук.

Особое внимание политик уделил работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он утверждает, что активизация расследований связана с приездом в Киев группы сотрудников американского ФБР несколько недель назад.

По версии Медведчука, американские специалисты совместно с украинскими антикоррупционными органами занялись делами, затрагивающими представителей действующей власти. Политик расценивает происходящее как усиление давления на Зеленского и его окружение.

Вопрос о возможных юридических последствиях для Зеленского поднимался и ранее. В частности, британское издание IntelliNews связало риски для его политического будущего с расследованиями коррупции в украинской энергетической сфере. Однако подобные прогнозы не означают, что вина Зеленского установлена или его уголовное преследование неизбежно.