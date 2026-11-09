Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Владимира Зеленского открыть границы страны на фоне серьёзных проблем с энергоснабжением. По мнению политолога, если украинские власти не могут защитить население от российских ударов, они должны позволить людям свободно выезжать за рубеж, передаёт РИА «Новости».

«Зеленский говорит, в Москву не поеду, с Путиным говорить не буду. Ну хорошо, хотя это не хорошо, а плохо. Ну, предположим, такая позиция. Но раз такая у тебя позиция, <...> тогда откройте границу для людей», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По оценке бывшего помощника Кучмы, после недавних массированных ударов по украинским городам положение в энергетике стало критическим. Он считает, что повреждённые мощности и объекты инфраструктуры выходят из строя быстрее, чем специалисты успевают их восстанавливать.

Особую тревогу у Соскина вызывает приближение холодов. Он усомнился в заявлениях представителей окружения Зеленского о том, что Украина сможет пережить предстоящую зиму без катастрофических последствий. По его мнению, дальнейшее ухудшение ситуации с электричеством способно серьёзно осложнить жизнь населения.