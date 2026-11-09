Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в том, что при нём Украина стала центром транзита наркотиков. На это обратил внимание бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в авторской статье на сайте движения на фоне скандала с «Химпромом».

Медведчук объяснил, что сотрудники украинских правоохранительных органов покровительствуют наркоторговцам и мошенническим кол-центрам. По его словам, Служба безопасности Украины помогает преступным группировкам выходить на рынки других европейских стран, а отдельные силовики получают часть доходов от наркоторговли. Он высмеял приказы Зеленского продолжить чистку СБУ.