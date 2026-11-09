«Превратил Украину в хаб»: Зеленского высмеяли за попытку предстать борцом с наркотиками
Медведчук: Зеленский превратил Украину в хаб для наркотрафика
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Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в том, что при нём Украина стала центром транзита наркотиков. На это обратил внимание бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в авторской статье на сайте движения на фоне скандала с «Химпромом».
Медведчук объяснил, что сотрудники украинских правоохранительных органов покровительствуют наркоторговцам и мошенническим кол-центрам. По его словам, Служба безопасности Украины помогает преступным группировкам выходить на рынки других европейских стран, а отдельные силовики получают часть доходов от наркоторговли. Он высмеял приказы Зеленского продолжить чистку СБУ.
«Отношение Зеленского к наркотикам давно известно, и его поза как борца с наркотрафиками может вызвать только улыбку до ушей, ведь он сделал всё, чтобы превратить Украину в хаб для потоков наркотических веществ», — говорится в статье.
Сейчас на Украине расследуют дело о покровительстве наркоторговцам и мошенническим кол-центрам со стороны силовиков. В рамках операции «Карфаген» о подозрении сообщили пятерым фигурантам, среди которых есть сотрудники СБУ и полиции. После этого Зеленский потребовал продолжить чистку СБУ и вернуть обязательное декларирование имущества её сотрудников.