И в окопе есть место цирку: Куклачёв раскрыл, зачем театр ездит с гастролями в зону СВО

Артисты Театра кошек Юрия Куклачёва выступали перед российскими военнослужащими не только в местах их размещения, но и непосредственно на боевых позициях. Такие поездки помогают бойцам хотя бы ненадолго отвлечься от тяжёлых будней. Об этом руководитель театра Дмитрий Куклачёв рассказал «Абзацу».

По словам дрессировщика, впервые он отправился в зону специальной военной операции в 2023 году. Тогда артист побывал в Мариуполе. Впоследствии гастрольная деятельность театра распространилась и на прифронтовые территории, где выступления устраивали в непривычных для циркового искусства условиях.

«Казалось бы, война, смерть, разрушения – разве там есть место для цирка? Я себе задавал этот вопрос вначале. Но, когда ты общаешься с ребятами, когда ты видишь их глаза, ты понимаешь свою нужность, ты понимаешь миссию, которую ты несёшь», – поделился Куклачёв.

Руководитель театра отметил, что по реакции бойцов сразу становится понятно, насколько им необходима возможность переключиться с пережитого на положительные эмоции. Некоторые выступления запомнились ему особенно сильно, поскольку позволяли людям, столкнувшимся с трагическими событиями, хотя бы ненадолго забыть об окружающей действительности.

Куклачёв также рассказал, что в таких поездках артистов сопровождает лектор. Он знакомит участников с геополитической обстановкой и происходящим в зоне боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал о регулярных поездках певца SHAMAN в зону СВО с благотворительными концертами. Артист рассказал, что выступает перед военнослужащими, чтобы поддержать их моральный дух. По словам исполнителя, бойцы тепло относятся к таким встречам и понимают, насколько важна для них возможность услышать любимые песни.