Президент России Владимир Путин пожелал семейного счастья дагестанскому волонтёру Ахмеду Абдурахманову, который познакомился со своей будущей супругой во время ликвидации последствий паводков. Трогательная история прозвучала 3 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

«Я по национальности аварец, моя жена — армянка. Нас объединило общее стремление помогать людям, оказавшимся в беде», — рассказал Абдурахманов.

Молодой человек возглавляет автономную некоммерческую организацию «Академия Добра» — ресурсный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив в Дагестане. Во время чрезвычайной ситуации он участвовал в оказании помощи пострадавшим от стихии. Именно волонтёрская работа свела его с будущей женой.

Выслушав историю знакомства, российский лидер поблагодарил участника встречи и обратился к нему с тёплым пожеланием.

«И вам семейного счастья», — сказал Путин.

Заседание Совета по межнациональным отношениям было посвящено вопросам укрепления единства народов России. История Абдурахманова стала примером того, как совместная помощь людям объединяет представителей разных национальностей.

Ранее Владимир Путин наградил четырёх волонтёров за спасение людей во время весеннего наводнения в Дагестане. Двое добровольцев получили медали «За храбрость» II степени, ещё двое — медали «За спасение погибавших», причём один из них был удостоен награды посмертно. Весной 2026 года сильнейшие ливни и прорыв дамбы Геджухского водохранилища привели к масштабным подтоплениям, из-за которых пришлось эвакуировать тысячи жителей.