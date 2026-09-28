«Идеальное преступление» раскрыто? Карта Чикаго и флакон с цианидом дали новую зацепку в деле о семи смертях

В США полиция могла выйти на след опасного убийцы, подменявшего в аптеках лекарства на яд в 1982 году. Предположительно, подозреваемым оказался некий Мэтью Фрэнсис Беткоуски. Он был найден мёртвым в церкви в Айдахо. О расследовании офиса шерифа округа Эйда сообщила New York Post (NYP).

Беткоуски занимался органической химией и умер от отравления цианидом в декабре 1982 года — спустя несколько месяцев после гибели семи человек в районе Чикаго. Среди сохранившихся вещей Беткоуски следователи обнаружили карту Чикаго, фотографии его поездки туда за год до преступлений и флакон с цианидом натрия.

В капсулах аптечного препарата «Тайленола», ставших причиной смерти людей, находился примерно тот же яд — цианид калия. Более того, выяснилось: Беткоуски обсуждал с коллегами возможность «идеального преступления» с использованием цианида в лекарствах.

В конце сентября 1982 года от отравленных капсул обезболивающего погибли семь человек, в том числе 12-летняя девочка. Кто подменил содержимое упаковок, до сих пор не установлено. Следователи Айдахо не смогли подтвердить, что Беткоуски находился в Чикаго во время отравлений, и официально не назвали его подозреваемым. Сейчас собранные материалы передали полиции Чикаго; связь мужчины с преступлениями остаётся версией. Расследование продолжается.

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