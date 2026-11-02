Даже идеальная осанка не защитит спину от неприятных последствий многочасовой работы за компьютером. Гораздо важнее регулярно вставать из-за стола и разминаться. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказал реабилитолог Александр Куденко.

По словам специалиста, продолжительное сидение создаёт повышенную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Из-за недостатка активности мышцы постепенно ослабевают, ухудшается кровообращение, появляется напряжение и дискомфорт.

При этом попытки постоянно держать спину идеально ровной не решают проблему. Длительное пребывание в одном положении утомляет организм независимо от того, насколько правильно человек сидит.

«Нет идеальной позы, в которой можно сидеть восемь часов без вреда», — подчеркнул Куденко.

Реабилитолог советует устраивать небольшие перерывы каждые 30–45 минут. Достаточно ненадолго подняться с кресла, пройтись по комнате или выполнить несколько простых движений. Такие паузы помогают разгрузить мышцы и изменить распределение нагрузки.

В качестве разминки подойдут потягивания с поднятыми руками, плавные наклоны, вращения плечами и неглубокие приседания. Даже минута активности полезнее, чем несколько часов полной неподвижности.

Правильная организация рабочего места также имеет значение. Кресло должно поддерживать поясницу, а высота стола — позволять держать плечи расслабленными. Однако никакая мебель не заменит регулярного движения.