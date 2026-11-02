«Идеальной позы нет»: Реабилитолог раскрыл главную ошибку офисных работников
Реабилитолог Куденко посоветовал разминаться каждые 30–45 минут на работе
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Даже идеальная осанка не защитит спину от неприятных последствий многочасовой работы за компьютером. Гораздо важнее регулярно вставать из-за стола и разминаться. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказал реабилитолог Александр Куденко.
По словам специалиста, продолжительное сидение создаёт повышенную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Из-за недостатка активности мышцы постепенно ослабевают, ухудшается кровообращение, появляется напряжение и дискомфорт.
При этом попытки постоянно держать спину идеально ровной не решают проблему. Длительное пребывание в одном положении утомляет организм независимо от того, насколько правильно человек сидит.
«Нет идеальной позы, в которой можно сидеть восемь часов без вреда», — подчеркнул Куденко.
Реабилитолог советует устраивать небольшие перерывы каждые 30–45 минут. Достаточно ненадолго подняться с кресла, пройтись по комнате или выполнить несколько простых движений. Такие паузы помогают разгрузить мышцы и изменить распределение нагрузки.
В качестве разминки подойдут потягивания с поднятыми руками, плавные наклоны, вращения плечами и неглубокие приседания. Даже минута активности полезнее, чем несколько часов полной неподвижности.
Правильная организация рабочего места также имеет значение. Кресло должно поддерживать поясницу, а высота стола — позволять держать плечи расслабленными. Однако никакая мебель не заменит регулярного движения.
Ранее Life.ru объяснил, почему даже правильная осанка не спасает от усталости за компьютером. Продолжительное сидение вызывает статическое напряжение мышц шеи и спины, поэтому специалисты рекомендуют чаще менять положение тела, вставать и совершать короткие прогулки в течение рабочего дня.