Демонстрация идеальной семейной жизни в социальных сетях стала дополнительным источником стресса для родителей маленьких детей. Согласно результатам опроса британской благотворительной организации Kindred Squared, 76% респондентов считают, что соцсети усиливают тревогу, связанную с воспитанием.

59% участников исследования столкнулись с завышенными ожиданиями и ощущением, что окружающие осуждают их методы воспитания. Ещё 49% обеспокоены противоречивыми рекомендациями в Интернете. Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи родителей детей в возрасте до пяти лет включительно.

На фоне обилия противоречивой информации взрослые всё чаще обращаются за помощью к нейросетям. Советы по воспитанию у искусственного интеллекта спрашивает 21% опрошенных, однако доверяют таким рекомендациям лишь 12%. Ещё 48% респондентов считают, что современным родителям сложнее доверять специалистам, чем предыдущим поколениям.

Не менее серьёзной проблемой оказалось социальное одиночество. У 12% участников опроса нет никого за пределами собственного домохозяйства, кто мог бы оперативно прийти на помощь в экстренной ситуации.

Особенно тяжело приходится семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. С трудностями при получении профессиональной поддержки столкнулись 69% таких родителей, тогда как среди остальных семей этот показатель составил 31%.

При этом 66% опрошенных считают, что потребности современных детей стали сложнее. Однако 71% уверены, что сегодня родители лучше понимают своих детей, чем представители предыдущих поколений.

Ранее Life.ru рассказывал, что родители-миллениалы столкнулись с обратной стороной бережного воспитания. Некоторые мамы пожаловались на детские истерики, агрессивное поведение и неспособность установить личные границы. Стремление отказаться от наказаний обернулось для них эмоциональным истощением и постоянным чувством вины.