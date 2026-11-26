Повышение уровня Мирового океана может поставить под угрозу существование небольших островных государств, а глобальное потепление затронет все страны. Об этом 360.ru рассказал климатолог Андрей Киселёв.

«Это не всемирный потоп, но вопрос жизни и смерти маленьких государств. А если говорить о температуре, то это касается всех стран», — предупредил специалист.

По словам учёного, климат и океан обладают высокой инерционностью. Поэтому даже принятые меры по сдерживанию глобального потепления не способны мгновенно изменить ситуацию. Последствия климатических процессов проявляются постепенно, а температура на планете продолжает повышаться.

Ранее Life.ru рассказывал, каким российским городам может угрожать повышение уровня Мирового океана. В зоне потенциального риска оказались Санкт-Петербург, Архангельск и Петропавловск-Камчатский, где подъём воды способен увеличить вероятность прибрежных подтоплений.