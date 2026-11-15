Повышение уровня Мирового океана может создать проблемы для Санкт-Петербурга, Архангельска и Петропавловска-Камчатского. В этих городах возрастут риски подтоплений, а в Северной столице дополнительную опасность может представлять нагонная волна с Балтики. Об этом рассказал генеральный директор компании «Карбон Лаб», эксперт по изменению климата Михаил Юлкин во время общения с kp.ru.

При этом эксперт призвал не ждать скорого затопления российских городов. По его оценке, в ближайшие десятилетия речь будет идти о повышении уровня Мирового океана на несколько сантиметров, а не метров.

«На нашей жизни мы этого не увидим. Мы увидим повышение уровня Мирового океана на несколько сантиметров. Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным», — пояснил Юлкин.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Санкт-Петербурге. Из-за подъёма воды нагонные волны с Балтики могут возникать чаще, создавая дополнительную нагрузку на защитную дамбу. Для Архангельска и Петропавловска-Камчатского повышение уровня моря также может стать проблемой.

По словам климатолога, многометровый подъём воды возможен при масштабном таянии континентальных ледников Антарктиды, Гренландии и горных массивов, однако это долгосрочный процесс.

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