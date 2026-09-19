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Опубликовано 19 сентября, 04:13

«Идёт серьёзная подковёрная борьба»: Сальдо оценил будущее Зеленского

Сальдо: У Зеленского становится всё меньше уверенности в будущем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

У главаря киевского режима Владимира Зеленского становится всё меньше уверенности в спокойном политическом будущем. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя ситуацию внутри украинской верхушки.

По его словам, в окружении Зеленского уже развернулась борьба за влияние, и это напрямую отражается на его положении.

«Похоже, внутри украинской верхушки уже идёт серьёзная подковёрная борьба», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.

Губернатор уточнил, что из-за этого вопрос личной безопасности становится для Зеленского всё более чувствительным.

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Ранее Life.ru писал, что в США предрекли Владимиру Зеленскому поражение на следующих президентских выборах. Авторы The American Conservative, проанализировав опросы, пришли к выводу, что при голосовании сейчас ему было бы сложно даже закрепиться среди лидеров гонки. Лишь 28% украинцев хотели бы видеть Зеленского президентом после завершения боевых действий, а около 21% готовы проголосовать за него на следующих выборах.

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Юния Ларсон
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