В США предрекли Зеленскому поражение на следующих президентских выборах

Владимир Зеленский, скорее всего, не выиграет следующие президентские выборы на Украине. К такому выводу пришли авторы американского издания The American Conservative, проанализировав несколько опросов общественного мнения.

В публикации отмечается, что при проведении голосования сейчас Зеленскому было бы сложно даже уверенно закрепиться среди лидеров президентской гонки. Авторы сравнили его нынешнее положение с поражением экс-президента Незалежной Петра Порошенко* на выборах 2019 года, хотя речь идёт о гипотетическом сценарии, поскольку дата нового голосования пока не определена.

Одним из аргументов TAC называет результаты опросов. По приведённым изданием данным, лишь 28% украинцев хотели бы видеть Зеленского президентом после завершения боевых действий, а примерно 21% готовы проголосовать за него на следующих выборах.

Издание также обращает внимание на потенциальную конкуренцию со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и других украинских политиков и военных. В отдельных опросах Зеленский уступает возможным соперникам при моделировании второго тура.

Ещё одной причиной снижения поддержки Зеленского авторы материала называют коррупционные скандалы. TAC приводит данные, согласно которым коррупцию в числе причин недоверия к экс-комедианту называла часть опрошенных, а расследования последних лет затронули представителей его окружения. При этом сами авторы признают, что в ближайшее время выборы на Украине маловероятны из-за продолжающихся боевых действий и сложностей с их организацией.

Сам Владимир Зеленский на днях исключил проведение выборов на Украине до возвращения около девяти миллионов находящихся за рубежом граждан. При этом он заявлял, что готов провести голосование «хоть завтра», но называл среди препятствий боевые действия и большое число украинцев за пределами страны.

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