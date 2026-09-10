Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко назвал идиотом главу Украинского института национальной памяти Александра Алфёрова после его заявления о советских санаториях. Соответствующий пост появился в блоге парламентария.

Алфёров утверждал, что в СССР такие учреждения якобы использовались для организации оргий с участием несовершеннолетних в интересах советской элиты. Каких-либо доказательств своим словам он не привёл.

Глава института также вспомнил наркома внутренних дел Генриха Ягоду и приписываемую ему коллекцию порнографии. Из этого Алфёров сделал вывод, что система санаториев обслуживала представителей власти, причастных к убийствам людей.

Кучеренко объяснили эти сомнительные заявления следующим образом: украинские чиновники пытаются выделиться громкими заявлениями ради карьерного роста. Однако, по оценке депутата, подобная риторика лишь превращает её авторов в посмешище.

Парламентарий также предложил Алфёрову рассказывать о достижениях постсоветской Украины. Он указал, что рассуждения главы института фактически выставляют миллионы отдыхавших в санаториях украинцев, включая родителей самого чиновника, недалёкими людьми.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки отдельных немецких политиков принизить роль Советского Союза и Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Дипломат назвал подобные тенденции фальсификацией истории, уточнив, что они пока не охватили всё политическое сообщество Германии.