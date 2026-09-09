Зеленскому можно, а местному быдлу нельзя: Коц высмеял претензии к СБУ и ГУР за русский во время перестрелки

Военкор Александр Коц высмеял претензии языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской к сотрудникам СБУ и ГУР, ругавшихся по-русски во время перестрелки 2 сентября. Журналист считает, что подобные требования показывают двойные стандарты в языковой политике Киева.

«Судя по всему, Ивановская, не вполне понимает свои должностные обязанности. Мову надо навязывать охлосу, чтобы он забыл о своих русских корнях. Запрещать русскую музыку в публичных местах, сжигать русскую литературу, штрафовать за русский в маршрутках и кабаках. С быдлом разговор короткий – за рога и в стойло. А вот небожителей трогать нельзя», — написал он в своём телеграм-канале.

В качестве примера он привёл депутатов Верховной рады, олигархов, силовиков и самого Владимира Зеленского, которые вне публичного пространства общаются именно так. Военкор усомнился, что власти готовы столь же жёстко разбираться с этой категорией людей.

При этом Коц предостерёг Ивановскую. По его словам, если она продолжит копаться в этой двуличной ситуации с языком на Украине, то вполне будет вынуждена «партбилет на стол положить».

Напомним, Елена Ивановская потребовала объяснений от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Поводом послужило использование русского языка сотрудниками этих ведомств во время перестрелки в Киеве 2 сентября. Чиновница направила официальные запросы в обе структуры после того, как в сети появились кадры инцидента. На видеозаписи участники конфликта общались между собой по-русски. Ивановская запросила не только объяснения причин применения негосударственного языка при исполнении обязанностей, но и сведения, позволяющие идентифицировать всех фигурантов эпизода.