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Опубликовано 22 октября, 14:07

«Идут по пути эскалации»: Белоусов предупредил об опасности курса Европы

Белоусов назвал ускоренную милитаризацию Европы особой опасностью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность для России и Белоруссии, считает министр обороны РФ Андрей Белоусов. Такую оценку он дал 22 октября в Минске на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

По словам министра, европейские страны переводят промышленность на военные рельсы и готовят инфраструктуру для быстрого развёртывания вооружённых сил. Именно с этими процессами он связал свою обеспокоенность. Белоусов также обвинил НАТО, Евросоюз и власти Украины в сознательном усилении конфронтации.

«НАТО, ЕС и киевский режим осознанно идут по пути эскалации», — сказал глава Минобороны.

Военно-политическую обстановку вокруг России и Белоруссии министр охарактеризовал как сложную. По его оценке, напряжённость и агрессивная деятельность западных стран в отношении Москвы и Минска стремительно растут.

Белоусов сообщил о важных решениях России и Белоруссии по военной безопасности
Белоусов сообщил о важных решениях России и Белоруссии по военной безопасности

Ранее Белоусов уже отмечал, что НАТО планирует к 2027 году увеличить численность восьми многонациональных боевых групп на восточном фланге альянса до уровня бригад, альянс наращивает военное присутствие у границ РФ и Белоруссии.

Больше новостей об обороноспособности России, военном сотрудничестве и совместных учениях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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