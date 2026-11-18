Большая часть футболистов сборной России не смогла покинуть Краснодар после товарищеского матча с Венесуэлой. Игроки остались на базе местного футбольного клуба, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Большая часть футболистов сборной России не смогла вылететь из Краснодара и осталась на базе футбольного клуба «Краснодар», — заявили в организации.

Ранее главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что выступавшие за национальную команду футболисты не смогли вылететь из города из-за беспилотной опасности.

Накануне, 17 ноября, сборная России провела в Краснодаре заключительный товарищеский матч года. Команда Валерия Карпина обыграла Венесуэлу со счётом 2:0.