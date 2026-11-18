Игроки сборной России не смогли вылететь из Краснодара после матча с Венесуэлой
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Большая часть футболистов сборной России не смогла покинуть Краснодар после товарищеского матча с Венесуэлой. Игроки остались на базе местного футбольного клуба, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
«Большая часть футболистов сборной России не смогла вылететь из Краснодара и осталась на базе футбольного клуба «Краснодар», — заявили в организации.
Ранее главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что выступавшие за национальную команду футболисты не смогли вылететь из города из-за беспилотной опасности.
Накануне, 17 ноября, сборная России провела в Краснодаре заключительный товарищеский матч года. Команда Валерия Карпина обыграла Венесуэлу со счётом 2:0.
Ранее Life.ru сообщал, что дубль Алексея Миранчука принёс сборной России победу над Венесуэлой со счётом 2:0. Товарищеская встреча прошла на стадионе «Краснодар», а за игрой с трибун наблюдал 31 701 зритель.