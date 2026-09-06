«Игры Брюсселя»: В Германии назвали скоординированным демарш с вызовом послов РФ в ЕС

Массовый вызов послов России в министерства иностранных дел стран Евросоюза является скоординированной Брюсселем акцией, направленной на эскалацию отношений с Москвой. Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

«Думаю, это придумал Брюссель. [Глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен лично хочет эскалации, да и [глава евродипломатии Кая] Каллас тоже», — заявил Нимайер, комментируя причины вызова российских дипломатов в Германии, Польше, Португалии и Бельгии .

Политик подчеркнул, что считает такой шаг руководства ЕС неадекватным.

«Брюсселю, а также Берлину и Варшаве нужно прийти в себя и прекратить эти игры», — добавил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига Германия бездоказательно обвинила в этом Россию и объявила о закрытии Генерального консульства РФ в Бонне и «Русского дома» в Берлине. В ответ на это Москва назвала обвинения «абсолютно пустыми» и «бездоказательными», а также пригрозила зеркальными мерами.