Сервис «Антиплагиат» не обнаружил признаков нейросети в работе, полностью написанной искусственным интеллектом, и оценил её оригинальность в 95%. Причём студент специально оставил в тексте указания на использование ИИ, однако это не повлияло на результат проверки.

«Антиплагиат» не распознал ИИ в сгенерированной работе студента& Фото © Telegram / Baza

Молодой человек решил проверить, насколько точно система определяет происхождение текста. Он загрузил сгенерированную нейросетью работу, сохранив в ней ссылки на ИИ-сервис. Несмотря на эти подсказки, проверка, по словам студента, не выявила признаков машинной генерации.

После получения результата парень обратился в техподдержку и прямо рассказал о своём эксперименте. Однако сотрудники сервиса не нашли оснований для пересмотра отчёта. В ответе ему сообщили, что «проверка в системе была выполнена корректно и в полном объёме».

По словам опрошенных «Базой» студентов и преподавателей, подобные результаты заставляют сомневаться в надёжности автоматической проверки. Особенно с учётом того, что пользователи платят за неё по 700–1000 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Рособрнадзора оборудовать в российских вузах специальные аудитории без мобильной связи. Глава ведомства Анзор Музаев объяснил инициативу распространением электронных способов списывания, включая использование нейросетей на экзаменах.