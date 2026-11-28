Японские синтоистские святилища начали отказываться от традиционных медных крыш и устанавливать вместо них покрытия из нержавеющей стали. Причиной стали участившиеся хищения металлической черепицы на фоне подорожания меди, сообщает Financial Times (FT).

От кражи не уберегло даже святилище Азума в префектуре Канагава. В этом году злоумышленники сняли с его крыши около 200 килограммов медных элементов. Представитель храма Макото Моридзири признался, что подобного прежде не случалось.

«Мы и раньше ловили людей на краже денег из ящика для пожертвований, но никогда не предполагали, что они снимут всё с крыши в задней части здания», — сказал он.

По словам представителя святилища, причиной преступления стал резкий скачок стоимости металла. Зелёную медную черепицу, установленную ещё в 1943 году, заменили более дешёвыми деталями из нержавеющей стали, которые не так привлекательны для похитителей.

Рост спроса на медь связан в том числе с развитием искусственного интеллекта. Металл необходим для строительства дата-центров, прокладки электрических кабелей, создания систем энергоснабжения и охлаждения серверов. Расширение вычислительных мощностей и электросетей усиливает конкуренцию за этот ресурс и подталкивает цены вверх.

В сентябре Life.ru сообщал о рекордном подорожании меди: котировки на Лондонской бирже металлов приблизились к 14,7 тысячи долларов за тонну. Среди причин роста цен издание называло увеличение потребности в металле для строительства дата-центров, развития электросетей и возобновляемой энергетики.