Американская компания OpenAI подала встречный иск против Apple, обвинив производителя iPhone в хищении коммерческих тайн. Создатели ChatGPT также заподозрили корпорацию в попытках помешать выпуску конкурирующих устройств с искусственным интеллектом, сообщает Reuters.

В центре разбирательства оказался бывший сотрудник Apple, который проработал в OpenAI полгода, а затем вернулся к прежнему работодателю. За это время специалист получил доступ к закрытой информации о новом гаджете и планах компании по выпуску других электронных устройств. В OpenAI подозревают, что получение секретных сведений изначально могло быть целью его трудоустройства.

Кроме того, разработчики ChatGPT обвинили Apple в давлении на поставщиков комплектующих. По утверждению OpenAI, корпорация пытается затруднить производство гаджетов конкурента, а также препятствует переходу специалистов в другие компании. Всего из Apple в OpenAI перешли около 400 сотрудников.

В Apple отвергли обвинения в получении конфиденциальных данных и попытках ограничить конкуренцию на рынке устройств с ИИ. Представители корпорации назвали встречный иск попыткой отвлечь внимание от первоначального судебного разбирательства. Обе компании потребовали рассмотрения дела судом присяжных.

Напомним, в июле Apple сама обвинила OpenAI в хищении коммерческой тайны. Тогда производитель iPhone заподозрил бывших сотрудников в незаконном получении документации о ещё не представленных широкой публике устройствах. Ответчики отвергли обвинения. Тем временем создатель iPod и один из разработчиков iPhone Тони Фаделл объяснил, зачем OpenAI понадобился собственный гаджет с искусственным интеллектом. По его мнению, политика конфиденциальности Apple ограничивает доступ нейросетей к информации об окружающей обстановке пользователей.