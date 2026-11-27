Арбитражный суд Москвы назначил на 11 февраля 2027 года предварительные слушания по иску компании VK к Apple о взыскании более 31 миллиона евро. Ответчиками выступают американская Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd. и российское ООО «Эппл Рус». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Иск поступил в суд 19 ноября. В VK пояснили, что требуют вернуть средства, полученные Apple через магазин приложений App Store от пользователей сервисов российского холдинга. Помимо основной суммы задолженности компания намерена взыскать проценты за пользование деньгами.

«Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году», — заявили ранее в пресс-службе VK.

Параллельно московский арбитраж рассматривает ещё один иск холдинга к тем же ответчикам. В рамках этого разбирательства VK добивается возвращения своих приложений в App Store, восстановления push-уведомлений для пользователей и назначения судебной неустойки на случай неисполнения решения.

В июне 2026 года из магазина Apple исчезли приложения «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Музыка и другие сервисы холдинга. Американская корпорация объясняла ограничения необходимостью соблюдать санкционные требования. В VK действия Apple считают неправомерными.