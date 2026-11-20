VK потребовала от Apple более 31 млн евро и проценты за платежи пользователей, которые, по утверждению холдинга, до него не дошли. Причины нового судебного разбирательства объяснили в пресс-службе российской компании.

Американская корпорация получала деньги через App Store от покупателей приложений холдинга, однако ещё в 2025 году перестала их перечислять. При этом никаких предупреждений или объяснений причин прекращения выплат разработчик не получил. Теперь вернуть средства компания рассчитывает через Арбитражный суд Москвы, где заявление уже зарегистрировано, но пока не принято к производству.

В обращении также затрагивается удаление российских сервисов из App Store в июне 2026 года. VK считает эти действия незаконными, поскольку Apple приняла решение в одностороннем порядке, не уведомив разработчика заранее.