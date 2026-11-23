Московский суд отказался принимать во внимание оценку автомобиля, подготовленную искусственным интеллектом, при рассмотрении имущественного спора бывших супругов. Нейросеть определила стоимость машины в 1,2 миллиона рублей, однако профессиональный специалист назвал значительно меньшую сумму. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Предметом разбирательства стал кроссовер KIA Sportage, который после расторжения брака остался у мужчины. Его экс-супруга обратилась в суд, потребовав признать за ней право на половину транспортного средства и выплатить денежную компенсацию за принадлежащую ей долю.

Для обоснования своих требований женщина воспользовалась сервисом искусственного интеллекта. Алгоритм рассчитал предполагаемую рыночную цену автомобиля, оценив его в 1,2 миллиона рублей. Однако судьи не сочли такой результат достаточным основанием для определения размера выплаты.

Причина заключалась в том, что нейросеть не приняла во внимание индивидуальные характеристики машины. В частности, при расчёте не учитывались её техническое состояние, пробег и комплектация, существенно влияющие на реальную стоимость.

В итоге суд предпочёл заключение квалифицированного оценщика. Эксперт установил, что автомобиль стоит 812 тысяч рублей. Исходя из этой суммы, бывшего мужа обязали перечислить заявительнице 406 тысяч рублей — ровно половину установленной стоимости.

Ранее Life.ru сообщал, что российские суды начали требовать от участников процессов раскрывать сведения об использовании нейросетей при подготовке документов. Стороны могут обязать указать, какие материалы создавались искусственным интеллектом и каким образом проверялась достоверность представленной информации.