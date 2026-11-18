Девятый арбитражный апелляционный суд отменил взыскание четырёх миллионов рублей с Сергея Минеева, купившего Jeep Wrangler у семьи Елены Блиновской. Деньги планировали направить на погашение долгов обанкротившейся «королевы марафонов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу покупателя и отменила августовское решение Арбитражного суда Москвы в части признания недействительной сделки по продаже внедорожника в 2023 году. Соответственно, утратило силу и требование о взыскании с Минеева четырёх миллионов рублей. Мотивы такого решения станут известны после публикации полного текста постановления.

Ранее Life.ru рассказывал о признании сделки по продаже Jeep Wrangler недействительной. Автомобиль, оформленный в 2020 году на супруга блогерши Алексея Блиновского, спустя три года продали Минееву всего за 180 тысяч рублей. Финансовый управляющий Мария Ознобихина утверждала, что машину приобрели на деньги самой Блиновской, а указанная в договоре стоимость не соответствовала реальной цене.

Суд первой инстанции согласился с этими доводами, признав недействительными оформление внедорожника на мужа блогерши и последующую продажу. Размер взыскания определили по рыночной оценке автомобиля. При этом возвращать сам Jeep управляющая не требовала, поскольку машину уже конфисковали в рамках уголовного дела.

Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года по её собственному заявлению. Сейчас продолжается процедура реализации имущества для расчётов с кредиторами. В марте 2025-го Савёловский суд Москвы приговорил блогершу к пяти годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Позднее срок заключения сократили до четырёх с половиной лет. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 587 миллионов рублей в пользу государства.

Между тем судебные споры вокруг активов семьи продолжаются. Ранее Life.ru сообщал, что кассационная инстанция отказалась признать имущество отца Блиновской собственностью блогерши. Финансовый управляющий пыталась включить в конкурсную массу недвижимость Олега Останина, в том числе квартиры, нежилые помещения и машиноместа. Однако суд оставил в силе решение об отказе в удовлетворении требований, поскольку спорные активы уже находились под арестом в рамках уголовного дела.